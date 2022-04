L'Inter Primavera di Cristian Chivu vince ancora e anche questo pomeriggio si impone contro gli avversari della Spal e si prende il primo posto. A fine gara, il centrocampista nerazzurro Giovanni Fabbian risponde alle domande dei giornalisti. Di seguito le sue risposte:

FcIN - Lunedì c’è il derby che vi vedrà affrontare un Milan reduce da 4 ko consecutivi è pericolosamente vicino alla zona playout: quale è l’errore da non commettere per proseguire nell’obiettivo di concludere il campionato da primi della classe?

"L’errore da non commettere è quello di sottovalutare la partita, dobbiamo entrare in campo come stiamo facendo da tredici gare a questa parte: dando il massimo, restando concentrati e uniti. Così la partita si metterà nel verso giusto”.