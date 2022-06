Seba si è poi soffermato anche sul ritorno in azzurro: "Per me è un'occasione unica, torno in Nazionale dopo due anni in cui era giusto non convocarmi perché non avevo fatto bene. Ora voglio dimostrare il mio valore e dobbiamo portare a casa i punti per la qualificazione. Il mio sogno, anzi il nostro sogno in famiglia, è giocare nella nazionale maggiore: spero che Salvatore lo realizzi, per me è un leader, una persona davvero importante che mi aiuta sempre molto".

Esposito dice poi la sua sui problemi della Nazionale maggiore nel reparto d'attacco, lanciando un appello anche riguardo ai giovani: "Abbiamo Immobile che ha vinto un Europeo, ha meritato la Scarpa d'Oro ed è fortissimo. E poi ci sono altri ottimi attaccanti come Pinamonti, Scamacca, Raspadori. Ricordo che Giroud ha vinto un Mondiale facendo soltanto un gol. È un momento difficile per la nazionale, non è bello mancare la qualificazione per i Mondiali, ma pochi mesi fa abbiamo vinto un Europeo: dobbiamo restare calmi e aiutare l'Italia. Noi giovani dobbiamo crescere, ma per farlo bisogna giocare. Con gli allenamenti possiamo migliorare, però dobbiamo anche andare in campo, altrimenti il Ct Mancini non può fare miracoli. Quanti italiani del 2002 giocano in Serie A? Appena due. Ecco perché purtroppo dobbiamo cercare spazio all'estero. Io l'ho fatto in Svizzera ed è stata un’esperienza decisamente formativa: pensavo di incontrare maggiori difficoltà, invece ho fatto più presenze al Basilea che in Serie B. Sono migliorato tanto rispetto all'anno scorso, quando ho affrontato diversi problemi nella prima stagione fuori dalla famiglia dell'Inter. In Svizzera sono stato accolto bene, sono stato tutelato, quando poi ci saranno le basi giuste, i progetti giusti, tornerò in Italia".

