L’avversario che l’ha colpita di più? "Alexis Sanchez. All’andata contro l’Inter mi ha davvero impressionato: esplosivo, tecnico, potente nelle gambe e magico nei piedi, fa tutto a una velocità pazzesca. Era la mia prima da titolare in Serie A, non male...".

L’Empoli in Coppa ha sfiorato il colpo a San Siro: pari Inter nel recupero, 3-2 ai supplementari.

"Ero infortunato, ma i miei compagni fecero una grandissima prestazione. Peccato per quel gol di Ranocchia al 94’, siamo andati vicinissimi all’impresa".

Lei e Asllani piacete all’Inter e con Zurkowski siete sul taccuino di altri top club. Ne parlate?

"No, non pensiamo al nostro futuro, siamo concentrati sul presente. Poi, certo, essere accostati alle grandi squadre è stimolante e gratificante. Ma bisogna rimanere con i piedi per terra e pensare soltanto alla prossima partita".

Davvero non pensa al futuro?

"Ripeto, voglio chiudere alla grande il campionato, magari vendicando a San Siro quell’ultima volta in A contro l’Inter, che all’Empoli costò la retrocessione. Sarebbe un regalo per i nostri tifosi".

