Dopo la sconfitta rimediata in amichevole contro la Sampdoria, il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa parla in conferenza stampa spendendosi anche su Sebastiano Esposito, che nel corso della partita ha lasciato comunque il segno procurando il rigore poi sbagliato da Francesco Caputo: "Esposito ha qualità enormi, ha carattere ed è chiaro che deve migliorare sull'aspetto fisico a livello di lavoro. Ci auguriamo che possa determinare per le qualità che ha, che forse neanche lui sa di avere".

