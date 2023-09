Dopo la prima anticipazione (rileggi qui) in cui ha parlato dell'addio all'Inter e di Lukaku, su Prime Video è stata pubblicata l'intera intervista a Edin Dzeko: "Inzaghi era sotto pressione l'anno scorso perché i risultati in campionato non arrivavano ha detto il bosniaco -. Ma la Champions League è la competizione più importante, forse era lì che davamo tutto e pensavamo che in campionato ci servisse qualcosa di meno.

La coppia Lautaro-Thuram mi piace, stanno bene insieme, ho visto un po' le partite stanno funzionando bene, Thuram deve abituarsi alla squadra, al campionato italiano, ma non mi sembra che ha difficoltà. Dove mi piacerebbe giocare? Penso che il Real Madrid sia la squadra più grande e chi ci ha giocato è fortunato.

Quanti anni ho? 17 marzo 1986...”.