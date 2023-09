Domani in campo in Conference League con il suo Fenerbahce, club dove è approdato dopo la separazione dall'Inter, Edin Dzeko si è presentato ai microfoni di Prime Video, dove è tornato proprio sull'addio al club milanese rispondendo anche sulla questione Romelu Lukaku: "Io sarei rimasto molto volentieri, all'Inter stavo veramente benissimo. Guardando la scelta su di me ero sicuro che l'Inter l'avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore, diciamo, importante come me che gli avrebbe potuto dare un po' di fastidio e che magari non lo avrebbe fatto essere sempre titolare. Per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non sia rimasto all'Inter".

