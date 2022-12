Non una bella serata per Denzel Dumfries, che nel ko contro l'Argentina ha salutato il Mondiale con la sua Olanda lasciando anche il campo zoppicando e con un po' di sofferenza. "Ho qualcosa al polpaccio, ma niente di grave" le parole dell'esterno riportate da Gazzetta.it. Nel mirino di Denzel c'è già il nerazzurro: "In dieci giorni sono pronto per l'Inter", ha poi assicurato.