Giornata di riposo quella di ieri per la Nazionale olandese, con Denzel Dumfries che ha raccontato alcuni retroscena all'inviato di VoetbalZone in Qatar Kalum van Oudheusden: "È stato un bel momento. Abbiamo potuto nuotare, ascoltare musica e giocare a carte”, dice Dumfries, a cui piacciono però di più i giorni delle partite durante il torneo. "Sono cerchiati in rosso, certo che sei qui con una missione". L'esterno dell'Inter ha poi parole importanti per tutto il gruppo Oranje: "Questo è un gruppo unico. In ogni caso, perché giochiamo tutti in altri club e ci vediamo solo qui in Nazionale. Quando vedi come interagiamo gli uni con gli altri e come il gruppo interagisce tra loro, è speciale. Memphis Depay ha un ruolo importante in questo processo: parla con tutti e ci mancherebbe molto se non fosse qui con noi. Poi c'è Noa Lang che è importante per quanto è divertente. È sempre presente con le sue battute”. Altro fattore di coesione di questa Nazionale, sostiene Dumfries, è quello religioso: "E anche qui, il primo che ha davvero dato inizio è stato Memphis. Qualche anno fa ha chiamato insieme alcuni ragazzi che volevano pregare. Chiunque volesse partecipare era libero di aderire e quel gruppo continuava ad allargarsi. Cody Gakpo, per esempio, è molto coinvolto nella sua fede e cerca di includermi in essa, condividere certe esperienze o stimolarmi. Spesso mi unisco a lui per iniziare conversazioni e per discutere sulla fede. Mi ha convinto della sua visione e di come vede la vita. Preghiamo in gruppo prima della partita. La fede può dare molta forza e ci permette di rafforzarci a vicenda. In questo modo ottieni un legame più stretto".