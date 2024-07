Anche se ha deciso di aggregarsi all'avversaria storica, l'Inter può essere felice dell'approdo di Michele Di Gregorio alla Juventus. Se non altro perché il passaggio del portiere classe 1997 dal Monza ai bianconeri frutta un ingresso economico nelle tasche del club nerazzurro: l'Inter, infatti, al momento della cessione definitiva ai brianzoli si è garantita una percentuale sulla futura rivendita del 10%. Percentuale che si calcola sulla base fissa dell’affare Juve-Monza, quindi pari a 18 milioni. I nerazzurri, quindi, oltre ai 4 milioni di euro incassati per la vendita di Di Gregorio ai brianzoli, guadagnano altri 1,8 milioni.

Ma non è finita qui: essendo cresciuto appunto nel vivaio dell'Inter, Di Gregorio fa scattare anche il premio riconosciuto dal regolamento FIFA meglio noto come contributo di solidarietà. Avendo passato nelle giovanili dell’Inter ben sette anni, nella casse di Viale della Liberazione arrivano 540mila euro. L'incasso definitivo per l'Inter, comprensivo dei 4 milioni presi dal Monza nel 2020, è quindi quantificabile in 6,34 milioni.

