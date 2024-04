Nel Matchday Programme trova spazio un'intervista esclusiva a Raffaele Di Gennaro, canterano nerazzurro e oggi terzo portiere di Inzaghi.

"L’Inter è sempre stata sinonimo di sogno e di casa, essere tornato a vestire questi colori è qualcosa che mi rende felice e orgoglioso allo stesso tempo - ha raccontato il numero 12 nerazzurro -. Qui ho costruito tanto e vissuto momenti che non dimenticherò mai come la finale di NextGen Series vinta contro l’Ajax nella stagione 2011/12, sono molto legato a quella partita perché avevamo fatto veramente qualcosa di importante. E poi qui ci hanno abitato idoli come Julio Cesar – è per questo che indosso la numero 12 – è la squadra che amo e che mi ha accolto da bambino".

CLICCA QUI PER LA VERSIONE INTEGRALE