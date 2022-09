Inter-Roma è la partita di Gigi Di Biagio, grande doppio ex della sfida di domani al Meazza. L'ex centrocampista parla dei suoi due club del cuore alla Gazzetta dello Sport.

Per Inzaghi e Mourinho non c’è tempo per le emozioni: devono vincere.

"Gara molto delicata per entrambi, pur essendo a inizio stagione: nessuno può permettersi di perdere viste le difficoltà dell’ultimo periodo".

E allora analizziamole partendo dall’Inter.

"Vista da fuori, sembrerebbe aver perso certezze e questo ti porta ad essere più prudente, a limitarti al compitino. Non è più la squadra che lo scorso anno per mesi ha fatto vedere il miglior calcio della A, è ripartita sulla falsa riga di quel febbraio che gli è costato lo scudetto. Allora fu la sconfitta nel derby a far crollare le certezze, oggi non lo so. Ma basta una scintilla perché ha tutto per essere da titolo: profondità della rosa, qualità nei giocatori e nell’allenatore".