L'ottima prestazione nella sfida contro la Turchia, condita da un assist per il gol del definitivo 2-1 firmato da Cody Gakpo, galvanizza Denzel Dumfries. L'esterno dell'Inter, indubbiamente tra i giocatori più in vista della selezione di Ronald Koeman arrivata alle semifinali di Euro2024, crede fortemente nelle chance della sua squadra di alzare il titolo a Berlino domenica prossima.

Anzi, ai microfoni della NOS afferma chiaramente che questa è per lui la strada giusta per poter centrare un traguardo che manca dal 1988: "Giocando in questo modo, diventiamo campioni. I ragazzi hanno combattuto come leoni su ogni centimetro di campo", afferma Dumfries, protagonista ieri anche di un bellissimo abbraccio nei confronti dell'amico Hakan Calhanoglu, in lacrime dopo la sconfitta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!