Dalla prestazione convincente nel derby al pari scialbo con la Samp, cosa è successo all'Inter? Comincia con questa domanda l'intervista a Rai Sport di Stefan de Vrij, che ha provato a dare una spiegazione razionale agli alti e bassi dei nerazzurri in campionato: "Penso che abbiamo creato tantissime occasioni, tirato tante volte ma ci è mancato il gol - le parole del difensore olandese -. Se non fai gol, devi essere bravo a non prenderlo: siamo stati ordinati da quel punto di vista, subendo poco. Siamo molto dispiaciuti per non aver vinto, sono due punti persi".

La squadra di Conte era micidiale, sfruttava tutte le occasioni: costa vi sta mancando?

"Sono troppi 15 punti dal Napoli, che sta volando. Dall'altra parte ci siamo noi che troppo spesso non riusciamo a portare a casa vittorie. Il problema di stasera (ier sera, ndr) è stato non trovare il gol, è stata una serata dove la palla non voleva entrare. Sappiamo che dobbiamo fare meglio".