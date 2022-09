Punto in casa nerazzurra con Stefan De Vrij, ospite dei microfoni di Sport Mediaset a pochi giorni dal derby di Milano: "Ko con la Lazio? Era molto importante riprendersi e tornare a vincere. Lo abbiamo fatto, era ciò che volevamo. Il derby è una partita importantissima per la classifica, per noi stessi e per i tifosi. Ci è dispiaciuto per com'è finita lo scorso anno, dobbiamo guardare avanti".

Un risultato positivo passerà anche dalla fase difensiva, finora non del tutto convincente: "Goal subiti? Non riguardano soltanto noi difensori, è un discorso di squadra che coinvolge tutti".