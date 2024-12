Concluso il 2024 in bellezza, l'Inter è già in viaggio per Riad, dove ad attendere i campioni d'Italia ci sarà la Supercoppa da contendere con Atalanta, Juventus e Milan. In viaggio verso l'Arabia, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni si sono dilettati in un botta e risposta social con i tifosi. Di seguito alcune delle loro risposte:

Il momento più bello del 2024?

Darmian: "Lo scudetto".

Bastoni: "Il derby".

Descrivi Inter con una parola:

Darmian: "Famiglia".

Bastoni: "Famiglia".

l vostro momento preferito delle tre supercoppe precedenti:

Darmian: "Quando abbiamo vinto il derby per 3-0, è stata una partita bellissima che ha portato un altro trofeo. Dico questa, perché avrei detto anche io il gol del Niño".

Bastoni: "Il gol del Niño all’ultimo secondo con la Juve, il momento più bello".

Qualcuno in squadra porta fortuna?

Darmian: "No, direi di no"

Bastoni: "Non siamo scaramantici, viviamo alla giornata".

