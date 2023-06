Marcelo Brozovic verso l'Al-Nassr? La situazione non è così scontata secondo Sport. Il quotidiano catalano, infatti, insiste sulla possibilità che il croato alla fine scelga il Barcellona. Secondo Sport, infatti, Brozovic avrebbe per ora messo in stand-by l'offerta degli arabi proprio perché in cuor suo dà la priorità ai blaugrana.

I dialoghi tra Inter e Barça per il centrocampista erano iniziati mesi fa e coinvolgevano anche Kessie, ma poi l'accordo era saltato come ricorda Sport. Per il momento non c'è accordo tra Al-Nassr e Inter: troppo bassa l'offerta da 17 milioni. Anche adesso è difficile imbastire uno scambio con Kessie e per il Barça la situazione finanziare non consente di tesserare altri giocatori: anche per loro vale il "prima vendere, poi comprare" come riferisce Sport.

