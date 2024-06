Non c'è solo Tanner Tessmann tra i talenti delle neopromosse in Serie A che sembrano fare gola all'Inter in prospettiva futura. La Gazzetta di Parma e l'emittente locale 12TV Parma, infatti, rilanciano le voci che vorrebbero il club nerazzurro interessato ad Adrian Bernabé, centrocampista classe 2001 di qualità e tecnica del Parma di scuola Barcellona e transitato anche dal Manchester City. Rumors che però al momento non trovano conferme attendibili.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!