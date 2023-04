Niente da fare per Danilo D'Ambrosio e l'Inter, a Salerno Simone Inzaghi dovrà rinunciare all'esterno numero 33. Si è svolta in videochiamata l'udienza fissata per oggi dopo il ricorso presentato dal club di Viale della Liberazione dopo la stangata del Giudice sportivo che ha inflitto all'ex Toro uno stop di due turni, più una multa da 5mila euro "per comportamento non regolamentare in campo" nell'alterco con Leandro Paredes durante lo scorso Inter-Juventus. La richiesta della Beneamata era proprio quella di avere una riduzione dello stop da due a una giornata, in linea con il provvedimento indirizzato all'avversario. Ma la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto solo in parte la richiesta dell'Inter cancellando la sanzione economica ma non quella sportiva. Questo quanto si legge nel comunicato: