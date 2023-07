Manca poco e i tifosi dell'Inter vedranno per la prima volta la maglia Away 2023/24 indossata dai giocatori nerazzurri. Confermate tutte le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, ma il sito specializzato Footy Headlines sono state pubblicate le prime foto con il main sponsor Paramount+. La divisa è bianca e blu, con lo stemma Nike azzurro e la stella bianca. A caratterizzarla sarà la fascia obliqua che la attraversa, che a metà è interrotta da un effetto pixelato che la divide in due.