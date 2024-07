I tifosi della Juventus, ci hanno provato, ma il loro nuovo allenatore non ha colto volontariamente l'assist. Stamattina Thiago Motta si è presentato alla Continassa per iniziare la sua esperienza professionale in bianconero e come al solito c'erano molti tifosi ad attenderlo, per strappare un selfie o per incitarlo. E come al solito è partito il coro anti-Inter 'Chi non salta nerazzurro è', sperando di coinvolgere il nuovo arrivato come una sorta di iniziazione.

Ma stavolta è andata male, perché Thiago Motta, disponibilissimo in tutte le richieste, non ha partecipato al coro né ha saltato, memore del suo passato nerazzurro con cui ha conquistato il Triplete nel 2010 da protagonista.