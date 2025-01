"Politano non è tra i convocati. Non è l'unico perché non c'è neanche Kvaratskhelia". Comincia con l'annuncio di due assenze importanti la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. L'allenatore del Napoli analizza il momento degli azzurri nel weekend in cui Inter, Atalanta, Juventus e Milan sono impegnate in Supercoppa. Ecco alcuni passaggi raccolti da TMW.

Che momento affronta il Napoli?

"Come gli altri, a Firenze chiudiamo il girone d'andata, avremo affrontato tutte le squadre e poi inizierà il girone di ritorno. Manca una partita per arrivare a metà, sicuramente quanto fatto ci deve dare fiducia e autostima, siamo contenti di ciò che stiamo facendo, abbiamo lavorato tanto e quindi dobbiamo continuare così, poi ci saranno partite sulla carta più difficili e meno difficili. Domani è impegnativa, la Fiorentina sta facendo benissimo e siamo focalizzati sulla partita di domani".

Anche per la pressione sulle altre, giocare prima delle altre in Supercoppa è un fattore? Strappare in classifica può dare pressione?

"Mettere pressione oggi... le abbiamo viste anche ieri, è molto molto difficile mettere pressione. Noi dobbiamo pensare a noi, a mettere punti in cascina che saranno importanti per dirci cosa faremo l'anno prossimo. Non penso che squadre come Inter e Atalanta possano soffrire questo, hanno una maturità tale... sono top club. Anche la stessa Atalanta ha raggiunto un livello importante dopo l'Europa League, dobbiamo pensare solo a noi stessi e dimostrare nei momenti difficili come questo che col lavoro possiamo sopperire a 3 giocatori importanti. Pensiamo solo a questo".

Palladino dice che il Napoli è da Scudetto.

"E' normale che debba dirlo, se sei in testa alla classifica. Se sei ultimo dici che lottano per salvarsi, oggi invece siamo in testa anche se c'è il recupero dell'Inter. Poi da napoletano non ti puoi inimicare Napoli (ride, ndr) dicendo che il Napoli non lotta, siamo contenti, speriamo possano dirlo anche altri allenatori, significa che siamo ancora lì".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!