"Nella storia rimangono le persone che vincono". La frase è pronunciata da Antonio Conte, da poche ore nuovo allenatore del Napoli. Nell'intervista pubblicata oggi (ma rilasciata prima della firma con il club azzurro) sulla piattaforma digitale della Federcalcio, VivoAzzurroTV, il tecnico salentino ha ripercorso parte della sua carriera tra campo e panchina, senza dimenticare il passato in altri club come l'Inter, dove ha conquistato uno scudetto.

Conte ha infatti parlato così della rumorosa separazione con la Juventus, storico club in cui ha militato da giocatore e da allenatore prima di volare alla conquista dell'Inghilterra prima e della Milano nerazzurra poi: "Alla fine tutti nella vita abbiamo un percorso. Sono andato via dalla Juventus e ho incontrato la nazionale che mi ha dato grandi emozioni, poi sono andato in Inghilterra e ho vinto Premier League e FA Cup. Diciamo che in tutte le situazioni ci possono essere dei rimpianti, ma quello che è arrivato dopo è stato bello ed entusiasmante".

