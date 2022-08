A pochi giorni dall'avvio della Premier League, che vedrà il suo Tottenham impegnato all'esordio contro il Southampton sabato pomeriggio, Antonio Conte, tecnico degli Spurs, rilascia un'intervista ai microfoni di Sky Sport dove racconta le sue impressioni su questo nuovo campionato e sulla squadra che sta nascendo: "La preseason sta andando bene, è stata stancante per via delle due tournée in Corea e Israele, ma stiamo lavorando. Non dobbiamo essere presuntuosi e pensare che in sette mesi abbiamo ridotto il gap che c'è con squadre come Liverpool, Chelsea e Manchester City. E ci sarebbe anche il Manchester United, che ha faticato un po' a trovare la giusta via a differenza di squadre come il Liverpool che da sette anni mantiene la sua idea tecnica e viene supportato in maniera concreta dal club".