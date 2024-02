"In Inter-Juventus tutta la quaterna è stata all’altezza della situazione, ma in questo weekend siamo contenti di tutte le prestazioni". Lo dice Antonio Damato, componente C.A.N. Serie A e Serie B e uno dei vice del designatore Gianluca Rocchi. È lui il rappresentante della classe arbitrale ospite nell’ultima puntata di ‘Open Var’ in onda su DAZN.

Tra gli episodi analizzati c’è anche il contatto tra Sommer e Nzola in Fiorentina-Inter che ha portato Aureliano a fischiare calcio di rigore a favore dei viola. Mentre in sala Var si dice che il portiere dell’Inter “la sfiora, la sfioricchia” e che i due giocatori “arrivano insieme” sulla palla, l’arbitro sostiene che Sommer “sembrava la prendesse prima” e viene richiamato al monitor. Dopo la visione procede a concedere il penalty dopo una rapidissima visione dell’episodio.

"E’ una dinamica particolare e non del tutto consueta - spiega Damato -. La revisione è stata molto accurata dal VAR perché la dinamica non è semplice: il portiere esce e prende il pallone, in sala Var utilizzano il termine ‘contestuale’ perché colpisce il pallone per primo ma in maniera contestuale colpisce anche il volto del giocatore della Fiorentina. Il calciatore commette un fallo imprudente perché il portiere tocca un attimo colpisce il pallone ma poi il volto di Nzola viene colpito con un pugno in faccia in maniera quasi contemporanea. C’è la disputa del pallone e quindi non si va oltre il fallo di imprudenza".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!