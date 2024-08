Inizia alle 12 di oggi l'esclusiva riservata agli abbonati alla Serie A 2024/25 per acquistare il Champions Pack comprendente le quattro partite in casa del prossimo girone unico di Champions League. Il sorteggio delle gare avverrà il 29 agosto.

Come si legge sul sito ufficiale dell'Inter, fino alla mezzanotte di lunedì 26 agosto gli abbonati alla Serie A possono confermare il proprio posto di campionato, assicurandosi il miglior prezzo disponibile. Non sarà possibile, a causa dei posti riservati all'Uefa, esercitare la prelazione per i settori Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa S – dal posto 18 al posto 25, Secondo Arancio Centrale – settore 268, Terzo Rosso Centrale – settore 330, dal posto 11 al posto 39. I tifosi coinvolti potranno acquistare il posto preferito tra quelli rimasti disponibili da martedì 27 agosto fino alla mezzanotte del giorno stesso.

Dalle 12 del 28 agosto e fino all'inizio del sorteggio, invece, ci sarà la vendita libera per tutti i possessori di tessera Siamo Noi. Successivamente al sorteggio, dalle ore 12:00 di lunedì 2 settembre tutti i possessori di tessera Siamo Noi avranno la possibilità di continuare ad acquistare il Champions Pack, fino ad esaurimento dei posti.

I costi vanno dai 749 euro della Poltroncina Rossa centrale ai 99 del Terzo anello verde.