Nella sua moviola per Pressing, Graziano Cesari parla dell'episodio del secondo gol dell'Inter a Parma. Secondo l'ex arbitro, ci sono gli estremi per la convalida della rete. "Ci sono sette telecamere, nelle prime cinque non si vede se la tocca o no. Nella telecamera alta si vede che tra il braccio di Thuram e la palla c'è luce, c'è spazio", dice Cesari.

"A me sembra non ci sia assolutamente tocco di mano. E con la settima e ultima telecamera a disposizione si vede che il pallone non cambia rotazione", aggiunge, promuovendo la scelta del Var.