"Ci sono due partite in una", dice Antonio Cassano a proposito di Lazio-Inter giocata lo scorso lunedì e vinta sonoramente dalla squadra di Simone Inzaghi, arrivata a Roma come una furia e tornata a Milano con bottino pieno e tanta autostima, sentimento che però secondo l'ex attaccante andrebbe ridimensionato. "Nei primi 35' la Lazio ha fatto molto meglio: se al posto di Noslin ci fosse stato un attaccante più forte erano in vantaggio 1-0 e la partita cambia" dice sicuro Fantantonio a Viva El Futbol.

"I primi 15' l'Inter voleva andare a prendere la Lazio alta - spiega nell'analisi del match -. La partita è finita sull'errore clamoroso di Gigot, poi l'Inter si è sbranata la Lazio, con più qualità, facendo calcio e la partita perfetta ma solo per 55'" ha detto l'ex interista che sottolinea anche le occasioni sprecate dai biancocelesti. "Fino al 35' c'è stata una squadra in campo che ha provato a vincere la partita, con Noslin che si mangia quel gol. Poi l'Inter ha avuto più idee, coraggio, con entusiasmo attaccava con tanti uomini".

Su Inzaghi ancora parole al veleno:

"Oggi non ha la mia stima. Non è vero che ha valorizzato i calciatori, solo De Vrij è migliorato e fino a quando aveva Acerbi non se lo cagava mai. Poi quando uno ha la stampa buona viene coperto per delle situazioni".

