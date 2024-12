Ieri, mentre Nico Paz si esibiva sul palcoscenico di San Siro contro l'Inter, Antonio Cassano non è riuscito a immaginare un futuro in nerazzurro per il fantasista di proprietà al Real Madrid, ora al Como: "Va lì a fare? Thuram sta facendo bene, Lautaro non puoi mai cambiarlo - la riflessione di FantAntonio durante la puntata di 'Viva El Futbol' -. Scordatevi che Inzaghi possa fare 3-4-1-2. Se avessi come allenatori Flick e Slot, potrei capire: sono allenatori evoluti che fanno giocare tutti giocatori di qualità. Inzaghi non lo smuovi dal 3-5-2, è uno molto integralista e ha i suoi uomini di riferimento. Se cala Mkhitaryan, c'è Zielinski; gli altri rimangono quelli. Inzaghi raggiunge obiettivi in Italia giocando così, ma a me piace poco. Poi vincerà perché l'Inter è la più forte. A me Nico Paz piace da impazzire".

