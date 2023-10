Alla Bobo Tv c'è spazio anche per le riflessioni sulla partita dell'Inter a Salerno. E per la quatripletta di Martinez, anche se Antonio Cassano si concentra più su un altro singolo. "Lautaro per me è uno da trenta gol - dice Cassano - Sanchez? Ha fatto una buonissima partita. Non giocava dal 1' da una vita, non ha fatto la preparazione. Ricordo una partita stupenda da 9 in pagella a Genova con la Sampdoria, sbaglia il rigore e gli danno un 4 anche perché l'Inter pareggia".

Nonostante lo 0-4, Cassano salva Paulo Sousa. "A me piace, parla e allena bene, anche se è penultimo in classifica - dice -. L'Inter ha fatto fatica il primo tempo. Dopo il primo gol hanno lasciato spazi e Lautaro ha squarciato la partita. L'Inter ha fatto una buona partita, tra Empoli e Salerno hanno fatto due vittorie. Non è la routine dell'anno scorso. Devono fare un campionato continuo. Ora il Milan sta tenendo il passo, ma l'Inter ha due squadre. Ha debuttato anche Klaassen. La squadra è forte, mi piace, anche se a Salerno è stato il primo gol a cambiare la partita".