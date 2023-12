È Carlos Augusto il protagonista del MatchDay Programme dell'Inter nel giorno della sfida di San Siro contro l'Udinese. Il brasiliano si racconta partendo dalla sua infanzia fino ad arrivare allo sbarco in Italia: "Appena ho iniziato a giocare ho chiesto a mio papà di iscrivermi in una scuola calcio, poi a 15 anni ho capito che sarei potuto diventare un calciatore professionista - ricorda -. Sono stato umile, ho sempre lavorato tanto e non ho mai mollato e questo mi ha portato fino a qui. Per me l’amore per il calcio è la cosa più importante, mi piace giocare, allenarmi, poi quando si arriva allo stadio e si vedono tutti i tifosi che incitano la squadra, solo questo ti dà una carica incredibile".

I primi passi a Campinas, vicino a San Paolo dove Carlos Augusto è nato, poi le giovanili nel Corinthians e l’approdo in Prima Squadra:

"Sono diversi i momenti che hanno segnato il mio percorso, la consapevolezza acquisita a 15 anni, poi la finale vinta con la Primavera in Brasile, ricordo che c’erano 45.000 tifosi, abbiamo vinto ed è stato importante. Il primo gol con la Prima Squadra è un altro momento che non dimenticherò, è stato nel match contro la Chapecoense, ricordo che non riuscivo neanche a parlare dopo perché ero troppo felice e sono andato a festeggiare con la mia famiglia".

Il 2020 segna l’arrivo in Italia, prima al Monza, poi all’Inter:

"L’Inter è una squadra importantissima, è un onore indossare questa maglia. Da qui sono passati grandi Campioni, Ronaldo è stato devastante, è quello che mi ha ispirato e poi c’è stato Roberto Carlos che nel mio ruolo è stato incredibile. Fuori dal calcio Michael Jordan è un punto di riferimento, è stato impressionante come professionista e come persona, ho letto molto su di lui. Non si è mai arreso e anche quando era il migliore del mondo ha sempre voluto migliorarsi. Cos’è importante per me? La famiglia e la squadra che sono concetti molto simili, conta essere uniti e aiutarsi, soprattutto nei momenti difficili".

Per leggere il MatchDay Programme completo CLICCA QUI.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!