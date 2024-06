Fabio Caressa, intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, si è espresso sulla prestazione della Francia, analizzando anche le singole apparizioni, con un tono predittivo: "La Germania la metto in semifinale sicuro, la Francia ha una grande squadra ma manca la prima punta a parte Giroud, gli esterni sono fortissimi ma uguali. Mbappé non rende da punta, Thuram con la Germania in amichevole malissimo perché non è mestiere suo. Forse proverei Griezmann", ha concluso.