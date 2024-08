Partenza frenata dell'Inter. Per parlare dei campioni d'Italia, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Capello. E il pensiero dell'ex tecnico anche di Milan, Juve e Roma è chiaro.

Capello, nel 2-2 di Marassi si è accesa la spia?

"Partiamo da una premessa: in un campionato lungo 38 giornate, la prima impressione non è quella che conta. Detto questo, sabato ho rivisto solo un giocatore all’altezza dell’Inter dello scudetto, Thuram, e devo ammettere che la cosa mi ha sorpreso, visto l’Europeo sottotono giocato dal francese. Gli altri compagni, invece, erano piuttosto lontani dal ritmo e dall’aggressività della squadra che ha dominato la scorsa stagione. Bisogna aspettare e vedere quanto tempo impiegherà l’Inter a tornare quella dell’anno scorso. E sì, è fondamentale che Lautaro, Barella e Calhanoglu tornino presto ad avere fame. Sono le tre anime della squadra".

Inzaghi deve preoccuparsi?

"All’inizio di stagione incidono più fattori, primo fra tutti la condizione fisica: Lautaro, tra Coppa America e ripresa degli allenamenti in anticipo, non si è praticamente fermato, Calha ha giocato un buon Europeo arrivando fino ai quarti... Normale non siano ancora brillanti. Il pericolo semmai è un altro".

Quale?

"Non vorrei che i tre leader, e di conseguenza il resto dei giocatori, si approcciassero alle partite come nel finale della scorsa stagione, quando lo scudetto era già vinto. Contro il Genoa ho visto una squadra che si è sopravvalutata e che ha sottovalutato gli avversari: sembrava che i giocatori dell’Inter pensassero “Vinceremo facilmente”".

Bastoni ha parlato di calendario folle, Ancelotti al Real studia le ferie individuali. D’accordo?

"Idea molto interessante, perché si salvaguardano i giocatori dagli infortuni trasmettendo loro il rispetto dell’allenatore. È un discorso sul quale potrebbe ragionare Inzaghi: ha una rosa profonda e di altissimo livello".