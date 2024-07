Con una stagione ancora da scrivere e una rosa ancora da allestire, Fabio Capello è stato intercettato dalla Gazzetta dello Sport per fare un punto del mercato delle milanesi fin qui. Da un lato il Milan, scatenato, dall'altro l'Inter, che procede a passo lento e felpato. "I nerazzurri hanno chiuso il sestetto dei centrocampisti con Piotr Zielinski, preso a parametro zero prima della fine della stagione, mentre il Milan deve ancora arpionare un paio di centrocampisti", fa notare la Rosea all'ex allenatore che subito replica: "E da questo dipenderà la stagione. Quella nerazzurra è completa, mentre quella rossonera è ancora in costruzione ma forte, con ottime potenzialità".

Partiamo dal centrocampo dell'Inter. Difetti?

"In mezzo, nessuno. È una garanzia sotto tutti gli aspetti. Inzaghi può sostituire chiunque senza che cali il livello di attenzione, di bravura e di qualità. Poi certo, dipende dal momento, dalla partita e anche dalla situazione che verrà a creare, quello è il livello che bisogna raggiungere. Il centrocampo dell’Inter resta il più completo d’Italia".

Il migliore dei nerazzurri?

"Hakan Calhanoglu. È un direttore d’orchestra, uno a cui puoi affidare il pallone in serenità senza che lo butti mai via. Nel suo ruolo di regista è tra i primi tre giocatori al mondo".

Chi mette sopra di lui?

"Direi Rodri del Manchester City, che ha giocato un grande Europeo con la Spagna, e forse Declan Rice dell’Arsenal, titolare dell’Inghilterra finalista. Al talento di Calhanoglu, comunque, aggiungo anche la voglia e la corsa del solito Barella".

Cosa lo distingue dagli altri?

"È un instancabile. Con lui e gli altri l’Inter è al sicuro".

L’ultimo arrivato è Piotr Zielinski, mezzala creativa presa a parametro zero prima della fine del campionato. Pareri?

"Parliamo di un altro giocatore forte. Anche lui può giocare titolare senza problemi. Tra lui e Mkhitaryan Inzaghi non avrà problemi a scegliere, anche perché parliamo di due giocatori integri, solidi, che non si infortunano praticamente mai. Ripeto, l’Inter è completa".

L’eventuale arrivo di Samardzic può bastare per colmare il gap con l'Inter?

"L’Inter è completa, l'abbiamo detto, ma Lazar ha talento, fantasia, estro. È un giocatore da grandi colpi, ma discontinuo. In questo dovrà essere bravo Fonseca, ma non avrà problemi".

