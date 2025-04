Hakan Calhanoglu professa il suo amore per l'Inter nell'intervista comparsa oggi sul Matchday Programme in occasione della sfida al Bayern Monaco. "L'Inter è un grande club, ho sempre avuto compagni molto forti e ogni anno in cui sono stato qui abbiamo lottato per obiettivi importanti. Indossare la maglia nerazzurra è speciale e le emozioni che mi danno i tifosi sono incredibili: ho sempre dato il massimo grazie a loro, al mister, al suo staff e alla squadra".

"La passione per il calcio - racconta il regista turco - arriva da mio padre. Lui mi ha allenato fino ai 12-13 anni. Fino a 7 anni facevo il portiere e calciavo sempre nell'altra porta e poi lui ha deciso di mettermi in campo: il mio amore per questo sport è nato con lui". Calhanoglu racconta che, tra le Legend nerazzurre, avrebbe sfidato volentieri "Sneijder per il suo ruolo, la sua capacità di tiro e la sua visione di gioco. Poi Ronaldo il Fenomeno, giocatore incredibile".

Si dice molto legato al 20, "un numero speciale, come il ventesimo Scudetto: un traguardo bellissimo per il Club e un trofeo speciale per me. La nazionale? Abbiamo giocato un buon Europeo, con una squadra giovane e con un bello spirito. Abbiamo dato il massimo per arrivare ai quarti di finale e reso contenta la nostra gente". Infine la famiglia: "Loro sono la mia vita, i miei bimbi mi regalano sempre qualcosa di speciale. Nei momenti difficili e in quelli belli, loro e mia moglie sono sempre con me".