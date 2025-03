Hakan Calhanoglu prende parola a due giorni dall'andata dell'ottavo di Champions League che vedrà l'Inter fare visita al Feyenoord. Il centrocampista nerazzurro è protagonista del Magazine proposto dalla UEFA in cui viene chiamato anche ad elencare i cinque gol più belli segnati nella competizione: "Quando gioco nelle competizioni UEFA devo impegnarmi al 100%, perché quando giochi in Champions League tutti gli occhi sono su di te e le aspettative di tutti sono differenti - esordisce il turco -. È il più grande torneo, la Champions è ad un livello top. Devi dare tutto".

IL GOL IN INTER-STELLA ROSSA - "Ero contentissimo, era un momento bellissimo perché era da tempo che non segnavo su punizione nell'Inter. Mi sono goduto il momento. Sapevo che la gente aspettava e si chiedeva 'Quando Hakan tornerà a segnare su punizione?'. È stato fantastico, ero elettrizzato. Metterei questo gol al secondo posto (di quelli segnati in Champions, ndr)".

IL GOL IN INTER-ARSENAL - "L'Arsenal è un avversario forte e difficile, ero contento di aver trasformato il rigore. È stato un sollievo, era una partita importante. Lo metto al quinto posto perché era un rigore normalissimo".

IL GOL IN BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID - "È un ricordo speciale, ci tenevo a segnare perché allo stadio c'era Terim che all'epoca era il ct della nostra Nazionale. Mettiamolo al terzo posto, direi che va bene lì".

IL GOL IN INTER-BARCELLONA - "Ero molto vicino alla palla, quindi non avevo libertà di movimento: dovevo pensare e agire in fretta e questo lo rendeva un tiro difficile, anche se dall'esterno poteva sembrare facile. Ho tirato in una frazione di secondo: lo metto al primo posto".

IL GOL IN BAYER LEVERKUSEN-CSKA MOSCA - "All'epoca giocavo da numero 10. La palla era in volo e ho cercato di controllarla ma non avevo il tempo, così ho tirato al volo: ho avuto fortuna perché la palla ha preso un giocatore e poi è finita in rete. Questo gol vale il quarto posto. Giusto così. Forse invertirei il primo posto del gol contro il Barcellona con quello su punizione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!