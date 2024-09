Il pari all'esordio in Champions League sul campo di una delle principali candidate alla vittoria finale soddisfa Hakan Calhanoglu, che ha inquadrato così lo 0-0 tra Manchester City e Inter presentandosi ai microfoni di TNT Sports: "Abbiamo giocato una bella partita contro una squadra forte. Non c'è niente da dire: le abbiamo provate tutte, abbiamo avuto occasioni per segnare. Penso che entrambe le squadre abbiano mostrato a tutti un buon calcio e siamo contenti del pareggio. Queste partite bisogna godersele, essere qui è sempre bello", le parole del centrocampista turco.

Non è facile essere coraggiosi contro il City, mantenere il proprio piano gara.

"In queste partite devi essere concentrato al 100% per tutti i 90 minuti. I dettagli sono importanti. Come ho detto prima: abbiamo creato occasioni, avremmo potuto segnare ma non ci siamo riusciti. Dall'altro lato anche loro ne hanno avute. Il punto è buono".

Non tante squadre vengono qui all'Etihad Stadium e creano così tante occasioni.

"Volevamo dimostrare che non avevamo paura di giocare qui, volevamo giocare il nostro calcio. Con grande coraggio e sacrificio ci siamo riusciti. Sapevamo che il City qua non perde quasi mai, ci prendiamo il punto".

Pensate di poter arrivare lontano nella competizione?

"Ci proviamo, guardiamo passo dopo passo. E' stato l'inizio, abbiamo sfidato la miglior squadra al mondo. Siamo contenti del risultato".

