Solito programma post gara ad Appiano Gentile. Come appurato da FcInterNews.it Calhanoglu ha lavorato a parte, domani verrà comunque eventualmente valutata la contusione rimediata ieri al Maradona (non sembra esserci particolare apprensione). Anche Dimarco, sostituito per un problema al flessore nel secondo tempo della gara con i partenopei, verrà valutato tra ventiquattr’ore, col canterano che dovrebbe sottoporsi ad accertamenti medici.

