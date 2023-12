L'Inter ha praticamente preso all'amo il Club Bruges per Tajon Buchanan, ed è pronta a strappare il giocatore canadese alla formazione fiamminga alle cifre indicate dal club nerazzurro. Che sono tra l'altro ben lontane da quelle che i Boeren speravano di ottenere: come ricorda Voetbalnieuws, infatti, il Bruges puntava a incassare oltre 20 milioni di euro ma rischia, complice anche la scadenza di contratto non così lontana nel tempo, di doversi accontentare di una somma tra gli 8 e 12 milioni. E oltretutto, per il club belga c'è il problema della percentuale di trasferimento da versare ai New England Revolution, la formazione della MLS dalla quale è arrivato il canadese.

Quello dell'Inter per Buchanan è un interesse di lungo corso, risalente agli ultimi Mondiali del Qatar. E che già ad aprile, secondo il quotidiano belga Het Laatste Nieuws, avrebbe potuto diventare concreto essendoci un accordo verbale tra i club per 15 milioni di euro con tanto di assenso del giocatore. Somma che oggi il Brugge può dimenticarsi: ora si parla di importi tra 8, 10 o 12 milioni di euro, che sia acquisto definitivo o prestito con obbligo di riscatto.

