Lunga intervista di Josip Brekalo a TMW durante la quale l'attaccante di Vincenzo Italiano ha parlato anche dell'ex compagno, ai tempi dello Stoccarda, Benjamin Pavard: "Sorpreso dal vederlo così all'Inter? No, non mi sorprende, lo conosco molto bene. Lui è arrivato sei mesi prima di me, a gennaio. Lo Stoccarda era retrocesso per la prima volta dopo quasi cinquant'anni, per me era un'occasione di andare a giocare: mi voleva Hannes Wolf, allenatore che arrivava dalle giovanili del Dortmund e che ora sta traghettando la Germania. Era una squadra di qualità, si vedeva che Benji poteva fare grandi cose: in quel momento giocava difensore centrale o play di centrocampo, in nazionale U21 aveva già fatto molto bene pure da terzino destro. Poi, da giocatore dello Stoccarda, è arrivato nella prima squadra della Francia, non banale...".

