"Non sono il suo maestro e lui non è il mio erede, ma vederlo con quella maglia dall’1’ è una vera gioia". Lo dice Andy Brehme, parlando alla Gazzetta dello Sport del probabile esordio da titolare stasera per Robin Gosens.

Allora Robin è pronto?

"Prontissimo, e non certo da oggi. Avrebbe voluto esordire subito, ma veniva da un lungo infortunio e serviva tempo. L’Inter è stata brava due volte, a prenderlo e ad aspettarlo. E ora ha un’arma in più per il finale di stagione".

Cosa potrà dare fino alla fine?

"Ormai lo conoscete voi in Italia e pure noi in Germania. Può dare forza, velocità, cross e pure gol perché lui segna molto più di me".

Ma è vera quella storia che l’ha suggerito lei al c.t. Löw?

"Più o meno. Io e Joachim ci vediamo spesso, quando ci troviamo in Sardegna parliamo praticamente solo di calcio e una volta gli ho detto: “Stai attento a questo Gosens dell’Atalanta, è veramente forte...”. Dopo i primi giorni di ritiro aveva capito che il suo amico Andy aveva ragione".