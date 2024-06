Giovanni Branchini, procuratore sportivo, ha raccontato ieri durante il panel organizzato da Tuttosport per il Golden Boy, l'operazione Ronaldo dal Barcellona all'Inter del 1997. "Quell’operazione fece indubbiamente epoca - ha spiegato - Prima di Ronaldo all’Inter il calcio aveva una dimensione più umana, non c’era ancora la popolarità che circonda ora i giocatori. Il clamore che fece il trasferimento di Ronie fu l’antipasto della mediaticità di oggi".

"Eravamo a casa dell’allora presidente Nunez e avevano trovato l’accordo per il rinnovo. Peccato che dopo pranzo le cifre pattuite erano state cambiate e scritte diversamente sui contratti. Ci sentimmo presi in giro e andammo via. Ronaldo era un ragazzo di un’intelligenza e correttezza incredibile. Non ha mai fatto scelte di comodo in tutta la sua carriera, che è sempre stata lineare. Ci tengo a sottolineare come il Fenomeno non sia mai stato coinvolto in alcun scandalo fiscale. Cosa tutt’altro che facile per i giocatori che passano dalla Spagna...".

Tra gli assistiti di Branchini anche Clarence Seedorf, passato anche dall'Inter. "È incredibile che uno del suo calibro non abbia mai vinto il Pallone d’Oro. Un giocatore fortissimo e completo, oltre che dotato di una rara intelligenza. Difetti? Clarence pensa di aver ragione su tutto e di essere il più preparato su qualunque argomento. È convinto di aver insegnato la religione a Gesù (risata, ndr). Ancelotti lo utilizzava come allenatore in campo, perché Seedorf aveva la sensibilità di capire in pochi minuti dove la squadra avversaria poteva farti male e dove colpirla per batterla".

Infine una riflessione più ampia sul calcio di oggi. "Il calcio ora solo è spettacolo e business. Si gioca troppo. Uno dei problemi è la ricchezza prematura per i giovani, che da ragazzi ricevono soldi dai club, dagli sponsor, fanno il pieno di follower e spesso incassano somme importanti anche dagli agenti, che li pagano per diventare i loro rappresentanti. Tutto ciò produce effetti devastanti, togliendo motivazioni e fame di arrivare ai nostri talenti che finiscono così per perdersi".

