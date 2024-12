Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia commenta le voci sull'interesse per Alex Meret da parte dell'Inter. Lasciandosi andare ad un pronostico: "Per me, visto cosa sta succedendo a Parigi, è più facile che arrivi Gigio Donnarumma. Ci sono comunque tante altre squadre che cercano portiere. Viste le continue critiche che riceve a Napoli, sarebbe il caso che cambiasse aria".