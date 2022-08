Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Roberto Boninsegna parla anche della lotta scudetto e del momento non facile per l'Inter.

La sua Inter ‘74 chiuse il torneo dietro Lazio, Juve e Napoli: è un finale che si può ripetere oggi?

"Mah, c’è il Milan che merita considerazione... La Juve sta cercando di rientrare nella lotta e il Napoli è una bella realtà. La Lazio ci ha appena dato una lezione però sulla distanza è da vedere. Noi siamo meglio attrezzati, quasi gli stessi della passata stagione in cui abbiamo regalato lo scudetto perdendo il derby per i cambi sbagliati, non col Bologna...".

Lukaku-Lautaro sarà il tandem delle meraviglie?

"Dipende molto dal funzionamento del centrocampo. Io dico che Brozovic non è un regista naturale, è adattato: la mia Inter vincente aveva in Suarez un regista classico. E poi manca un creativo alla Corso, però è pur vero che ce ne sono pochi in giro: questo è un calcio più fisico. E l’Inter ha tanta gente ben strutturata".