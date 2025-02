Nel commentare il passaggio all'Inter di Nicola Zalewski, Zbigniew Boniek, ex presidente della Federcalcio polacca, nega che sulla scelta del giocatore classe 2002 abbia pesato la variabile legata alla Nazionale: "Siamo onesti: quando i calciatori costruiscono la loro carriera, non pensano a cosa fare per poi giocare quattro partite all'anno con la nazionale. Si tratta di un sogno irrealizzabile che ci è venuto in mente", ha affermato Boniek in una conversazione con Polsat Sport.

Boniek prosegue: "I calciatori e i loro dirigenti pensano alla vita di tutti i giorni, cercano di sfruttarla per progredire sportivamente, ma anche economicamente, e trarne soddisfazione. Se poi anche la Nazionale ne trae vantaggio, perché si ritrova un giocatore felice, in forma e con esperienza in un club forte, tanto meglio". L'ex Roma e Juventus si dice infine sicuro che Zalewski, nonostante la ricca concorrenza, avrà il suo spazio in nerazzurro: "Nicola avrà i suoi minuti, anche se non sarà un giocatore titolare. Il re della fascia sinistra è Federico Dimarco, ma il suo arrivo e il fatto stesso di giocare per l'Inter sono un onore. Zalewski gioca in un club molto forte, uno dei primi 10 in Europa".

