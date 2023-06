Il futuro di Raoul Bellanova è in bilico tra Inter e Cagliari, con i nerazzurri chiamati ad esercitare il diritto di riscatto qualora volessero trattenere l'esterno a titolo definitivo a Milano. A fare il punto della situazione nelle ultime ore ci ha pensato Nereo Bonato, ospite della trasmissione 'Il Cagliari in diretta' sulle frequenze di Radiolina.

"Stiamo parlando con l'Inter per capire - ammette il direttore sportivo dei sardi -. Queste delle opzioni di riscatto sono le prime scadenze a cui dobbiamo far fronte. Poi avendo sottomano la lista di tesserati andremo a fare le valutazioni del caso. Il primo step è capire chi a partire dal 20 giugno sarà tesserato. Per Bellanova si sta parlando. I rapporti con l'Inter sono solidi e importanti. Non è detto che la data di scadenza sia vincolante. Stiamo valutando a 360 gradi. C'è interesse economico ma ci potrebbe essere anche interesse tecnico".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE