"Un potente e preciso destro al volo di controbalzo da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere della Lazio", il tiro e gol con i quali Nicolò Barella ha deliziato i tifosi del Biscione nel match esterno contro i biancocelesti è stata scelta dai supporters nerazzurri come 'Betsson Sport Goal of the Month di dicembre'. A renderlo noto è lo stesso club di Viale della Liberazione che tramite i canali ufficiali spiega il gol del centrocampista di Simone Inzaghi.

"Il numero 23 nerazzurro ha messo la sua firma sulla goleada dell'Olimpico dove l'Inter ha vinto 6-0 contro la Lazio. Stop di sinistro e capolavoro balistico da vedere e rivedere. Un'altra perla che si unisce alle solite prestazioni di qualità e quantità. Un capolavoro che i tifosi hanno scelto come gol più bello di dicembre" si legge su Inter.it.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!