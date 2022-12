"Il pensiero di Barella è giusto e condivisibile. E ci mancherebbe che l’Inter non pensi di poter vincere lo scudetto con ventitré partite ancora da giocare. Con 69 punti a disposizione, tutto può ovviamente ancora succedere: c’è tempo per recuperare e spazio per i sogni tricolore. Nicolò ha ragione: una squadra come l’Inter deve sempre puntare al massimo e se uno come lui – simbolo e leader della squadra di Simone Inzaghi – è convinto che la rimonta sia un’operazione possibile, questo è un bel segnale per tutto il popolo nerazzurro, perché significa che è tutto lo spogliatoio consapevole di potersi ancora giocare lo scudetto nella seconda parte di stagione". Lo scrive Beppe Bergomi quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport.