Beppe Bergomi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, promuove l'acquisto di Benjamin Pavard, erede di Skriniar in difesa.

Con l’arrivo di Pavard quella dell’Inter è la migliore difesa della Serie A?

«Credo sia troppo presto per dire che sia la migliore. E poi Pavard avrà bisogno del giusto tempo per ambientarsi e inserirsi».

Però il francese è un colpo importante?

«Assolutamente sì: un grande acquisto, ci mancherebbe. Mi piace molto, ma in carriera ha quasi sempre giocato da terzino e quindi dovrà capire in fretta come cambiare il suo modo di giocare e di stare in campo nel nuovo ruolo di braccetto destro. Per me, tra l’altro, è perfetto per giocare in una difesa a tre».

Cosa aggiunge alla squadra di Simone Inzaghi?

«Intanto, grande esperienza: è stato campione del mondo, ha giocato da protagonista con la Francia nelle manifestazioni più importanti. E poi con il Bayern ha vinto tutto. Sotto questo aspetto, difficile trovare di meglio. Poi aggiunge centimetri, di cui l’Inter aveva bisogno sulle palle inattive. E fisicità».