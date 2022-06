Lei ha il polso dell’umore del popolo nerazzurro: Lukaku verrebbe subito accolto da re o ci sarà qualche mugugno ancora? "Nessuno dovrebbe contestarlo, l’anno scorso quell’affare è convenuto a tutti, anche all’Inter: non dimentichiamoci di come era la situazione un anno fa. Adesso si riparte, anzi tutti dovrebbero apprezzare la sua volontà di tornare: significa che per lui questo club significa qualcosa, anzi molto di più".

E Dybala le dà lo stesso entusiasmo? "Preso a zero, un attaccante così è da considerarsi un’occasione più che un giocatore pienamente organico al progetto tecnico. Fa bene l’Inter a provare a portarlo a casa, anche se magari, almeno in partenza, è più difficile da incastrare. Ma ho grande fiducia nel lavoro di Inzaghi, anche se va considerata sempre la posizione di Calhanoglu e ora di Mkhitaryan".

E Lautaro come la vivrà? Era la star del gruppo e adesso gli arrivano due pesi massimi accanto...

"La deve vivere bene, per il pubblico interista lui arriva prima degli altri due, proprio per essere rimasto e non aver mai dubitato. Per questo deve stare sereno e godersi l’amore della gente. Appartiene a quella ristretta cerchia di giocatori che ha l’Inter tatuata sul cuore: lui, Skriniar, Barella, Bastoni non li venderei mai per una ragione di identità. Tramandano una tradizione, che spiegano il club a chi arriva".

Se però arrivasse un’offerta irrinunciabile, e il Toro partisse, farebbe bene l’Inter a prendere un’altra stella?

"Sarebbe proprio necessario anche perché nessuno può dire che cosa succederà con Romelu quando scadrà il prestito. Prenderei uno giovane e veloce, uno alla Jonathan David. Ma premetto che io Lautaro non lo darei mai: le stelle le terrei tutte e tre".

Ma è possibile farli giocare in un tridente?

"In partenza no... L’Inter nel suo complesso è modellata sul 3-5-2, a partire dalle mezzali che si esaltano in quei movimenti. E Brozo, in un centrocampo a due, non sarebbe più così determinante".

E l’alternanza sarà gestibile senza tensioni?

"Sarà un campionato diverso, con tanti impegni all’inizio, ma lasciare fuori qualcuno di questo peso è complicato. Adesso è tutto bello, poi quando arriverà il momento delle scelte?".