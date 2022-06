Il protagonista di Career Legends, contenitore di Inter Tv, è Beppe Bergomi. Attraverso le foto lo "Zio" ha ripercorso una lunghissima carriera.

L'esordio con l'Inter.

"Il 6 settembre 1981 in Coppa Italia contro il Milan, 2-2 con mio gol nel finale. Il primo da pro. A noi bastava il pari per andare avanti, vincemmo quel trofeo. Segnai nel finale su azione da calcio d'angolo. Uno dei più bei ricordi che ho, Bersellini corse in campo. Uno stadio strapieno. Da ragazzino ero un po' più incosciente. Da ragazzo hai l'aiuto dei compagni, la gente è più benevola se sbagli. Io ho giocato 44 derby, è sempre stata 'la partita'. La vigilia è sempre di grande attesa, non vedi l'ora di giocare. Quella partita ti crea un clima che nessun'altra gara ti dà. Avevamo due risultati su tre, l'abbiamo portata a casa. Nei ricordi, questo lo porto nel cuore".

Spagna '82.

"Il più grande traguardo, la Nazionale dà sensazioni uniche. Ho fatto 4 Mondiali ma di questo ne parlo tantissimo perché da 3-4 anni faccio un po' di formazione negli oratori e nelle Università. Quando si parla di gruppo, di vittorie, cito sempre la Nazionale dell'82 perché era un grande gruppo, grandi uomini. Ero in camera con Marini, che mi diede il soprannome di 'Zio'. Bearzot, per il gruppo, ha sacrificato tanto. Un Mondiale a 18 anni e mezzo è un traguardo straordinario. Subito dopo, avevo sempre 18 anni e mezzo, e tutti volevano il rendimento da campione del mondo. Pruzzo mi passa dietro e segna, volevo sprofondare. Non è stato un anno facile, ma quando vinci un Mondiale e la Coppa Italia subito a 18 anni sono traguardi importanti, ma bisogna sempre guardare avanti. Pressione? L'aspetto caratteriale è importante, per me dimostravo qualche anno in più, sono valori che ti porti dentro. Nelle difficoltà ti aiutano sempre: la mia famiglia mi è sempre stata di grande aiuto e ha permesso di gestire al meglio una carriera che è durata tantissimo. Da un errore ho sempre pensato ci potesse essere una crescita. Poi magari aumentano anche le responsabilità, ma ho sempre gestito le situazioni così. Dopo il triplice fischio di Italia-Germania ho pensato a mio papà perché da sopra mi ha sempre protetto e l'altro pensiero va a Enzo Bearzot. Un allenatore che non sapeva solo di calcio. Mi ha insegnato tanto, mi ha fatto sentire parte di quel gruppo. Io faccio il 4-1 all'Ascoli un giorno. Esulto, loro retrocedevano. Alla convocazione dopo mi ha detto che dovevo portare rispetto. Quelli erano i valori. Senza dimenticare un Rossi o uno Scirea, ma lui lo metto al primo posto".

Lo scudetto dei record.

"L'emozione più grande con l'Inter. Grande squadra, grande gruppo. E' stato bello vivere quegli anni con Trapattoni dove tutti siamo cresciuti. Tanti eravamo buoni giocatori ma ci serviva il campione, Lothar Matthaus. Ha fatto crescere tutti quanti. Una cavalcata impressionante, non partita bene perché perdiamo in Coppa Italia con la Fiorentina. In 5-6 siamo andati da Trapattoni dicendo che eravamo con lui. Gli scappò quasi una lacrimuccia. Da lì siamo partiti fortissimo e non ci siamo più fermati. Avremmo potuto vincere di più? Sì, ma erano anni molto competitivi: il Napoli di Maradona, il Milan, la Sampdoria. Mancava la Juventus. Però siamo rimasti sempre al vertice: sempre secondi o terzi, vincendo la Supercoppa e la Coppa Uefa. Il rammarico grande è la Coppa dei Campioni. Le rose non erano molto profonde, se in quel momento hai 2-3 giocatori che non stanno bene o si fanno male diventava difficile. Non aver fatto un certo percorso è un rammarico. Con Bersellini arrivammo in semifinale col Real Madrid. Per valori potevamo andare più avanti. Con Trapattoni giocavamo io e Ferri marcatori, ma se il mio uomo faceva un taglio profondo io chiamavo Riccardo e Mandorlini o Verdelli ci davano equilibrio da libero. In costruzione mi allargavo, poi avevo un ragazzo come Bianchi, molto intelligente nella spinta. Io nasco terzino di spinta, il primo anno nel settore giovanile ho fatto subito 2-3 gol. Poi Arcadio Venturi mi disse che dovevo imparare a marcare, ma l'anima era quella di andare avanti".

Van Basten.